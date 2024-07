Finisce l’era Toti | l’ex presidente si dimette pensando al processo la Liguria al voto in ottobre

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) I consiglieri regionali di centrodestra lo mormoravano sempre più preoccupati da giorni: “Qui viene giù tutto”. Oggi infatti è venuto giù tutto. Giovanninon è più ildella Regione. La sua parabola politica si è conclusa con la letterina scritta a mano, in stampatello, con la quale ha comunicato le sue dimissioni irrevocabili consegnata in mattinata dal fedele assessore Giacomo Giampedrone all’ufficio protocollo della regione in piazza De Ferrari a Genova. Le accuse per Giovannil’ha scritta dalla casa in cui è rinchiuso, agli arresti domiciliari, dal 7 maggio scorso. Da quando, cioè la Procura di Genova lo ha arrestato, perché accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio.