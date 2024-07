Ferimento nel parcheggio del supermarket preso dopo un anno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hrintracciato e arrestato in un’abitazione di Orta di Atella (Caserta) un uomo di 46 anni che era latitante da unessere sfuggito ad un ordine di cattura emesso dal Gip di Napoli Nord in seguito ala colpi di pistola di una persona, avvenuto neldi un supermercato di Caivano (Napoli) il 6 giugno 2023. Il sospettato aveva commesso il fatto mentre era agli arresti domiciliari per espiare una pena residua di alcuni anni, e per questo motivo, avendo commesso il reato di evasione, gli era stata notificata mentre era latitante anche un’ordinanza di sostituzione dei domiciliari con il carcere.