Dai casoncelli ai nosècc | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

(Di venerdì 26 luglio 2024) La cucina tipica è protagonista di numerosenelin. Fra le feste e le kermesse gustose in programma da venerdì 26 a domenica 28 luglio nella provincia di Bergamo spiccano specialità come ialla festa di Cornalita a San Giovanni bianco, ialla festa dello sport a Grumello de’ Zanchi e altro ancora. Ecco gli appuntamenti. Sino al 28 luglio allo Spritz&Burger ad Albino torna il “Festival del Gin tonic e degli arrosticini”. Si troveranno mini degustazioni di gin tonic, arrosticini abruzzesi, carne alla griglia, burger, pizza , birre selezionate, servizio bar & cocktail. Area con tavoli – Possibilità di asporto e take away. Orari da martedì a domenica dalle 18.30 alle 23. Asporto disponibile nei giorni di apertura indicati dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 19.30 Sino al 4 agosto a Torre Boldone si terrà la festa del cuore.