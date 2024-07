Corteo 2024 per la strage di Bologna | come cambia il percorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio– Arriverà nel piazzale della stazione svoltando a destra da via Amendola, quindi non più da via Indipendenza, ilper il 44esimo anniversario dellaalla stazione didel 2 agosto 1980. Un cambio dinecessario visti gli impattanti lavori della linea rossa del tram che attualmente occupano buona parte proprio di via Indipendenza. Il, visto che il tragitto sarà un pelo più lungo, anticiperà anche la partenza di un'ora, di buon mattino alle 8.30.