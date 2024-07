Correa no offerte concrete Solo interessi uno importante – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Joaquinnon attirain questo momento. Il giocatore si sta allenando ad Appiano Gentile e raccoglieinteresse di alcuni club. Uno èsecondo Sport Mediaset. MANCANZE – Joaquinsta raccogliendo ciò che ha seminato negli ultimi due anni: il nulla. Addirittura meno del nulla nella scorsa stagione, quando ha chiuso con zero gol e zero assist in Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia con il Marsiglia. La sua caduta è stata clamorosamente rapida e non è mai cessata, arrivando al giorno d’oggi dove fatica a trovare una sistemazione. L’Inter lo pagò intorno ai 31 milioni di euro dalla Lazio e non sa più che farsene. Il giocatore si allena ad Appiano Gentile, ha giocato le ultime due amichevoli da titolare con Lugano e Pergolettese segnando anche il primo gol dell’anno nerazzurro. Il destino però è già segnato ed è distante da Milano.