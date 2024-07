Calcio Abodi | Elezioni Figc? Serve fare bene non presto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, ha commentato la prospettiva di un rinvio delle, a margine della partenza del XII rally di Roma Capitale: “L’importante è, prima ancora di. Non si tratta di uno slittamento di un tempo così lungo. Anzi ritengo che recuperare un po’ di serenità, evitare fughe in avanti, smorzare polemiche, depotenziare i ricorsi e farli venire meno rappresenta un buon viatico per raggiungere l’obiettivo”. “Non c’è solo il riassetto di rappresentanze che rispondano meglio alle esigenze di tutte le componenti, a partire da quella che produce di più ma il miglioramento di tutto il sistema nel suo complesso. Pertutto questoqualche settimana in più.