WWE | una star al passo d’addio condivide una foto con Brock Lesnar in un post ricco di emozione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024) MVP in questa run ha incontrato e addirittura affrontato, così come Bobby Lashley suo compagno nell’Hurt Business, entrambi sono al centro di varie voci che li vedono lasciare la compagnia. La superha condiviso ladi un suo momento importante nella propria carriera, con una descrizione che ricorda tutta la sua ultima run, dove dice di essere tornare per far vedere a suo figlio ciò di cui si è occupato per tutta la sua vita. Ed è andata ancora meglio di quanto lui potesse aspettarsi, in un episodio di Raw è comparso per 9 diverse situazioni nella stessa puntata quando è stato messo insieme a Bobby Lashley da Paul Heyman. Ha descritto la sua run come folle senza però, ancora una volta, menzionare se siamo arrivata effettivamente alla fine, anche se questoha tutte le carte in regole per essere percepito come undi saluto.