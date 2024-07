Wolfkin | Il Nuovo Horror sui Licantropi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024)è il filmdiretto da Jacques Molitor che esplora il legame indissolubile tra madre e figlio nel contesto inquietante dellaa. Un’opera che promette tensione e dramma, arricchita da performance attoriali intense e una regia accattivante. Nel panorama cinematografico estivo del 2024,si presenta come una delle pellicole più attese in TV per gli amanti del genere. Diretto da Jacques Molitor, questo film offre una nuova prospettiva sul mito dei, combinando elementi di, dramma e un profondo studio delle dinamiche familiari. Trama e Sviluppo. Crediti: Rai 4 – VelvetMagIl film segue la storia di Elaine, una madre single che scopre la natura sovrannaturale del figlio Martin, che si trasforma in lupo mannaro.