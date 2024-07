Variazione di 44 milioni al bilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Approda oggi in consiglio comunale la primadel2024, per un totale di 6,6di euro, di cui quasi 4,4 per investimenti, tra cui gli interventi post alluvione e di adeguamento e completamento di opere pubbliche. "Con questa delibera si procede ad una primaper finanziare dal lato degli investimenti interventi relativi ai ripristini dell’alluvione, oltre che alla messa in sicurezza di immobili scolastici e impianti - afferma Sanzò -. Dal lato della spesa corrente la quasi totalità delle risorse sono state utilizzate per fronteggiare esigenze sociali legate ai minori, alle maggiori richieste per il contributo affitto nonché servizi domiciliari di assistenza". Tra gli interventi post alluvione su infrastrutture, scuole e per la tutela dell’ambiente con questasono stati messi inaltri 660mila euro circa.