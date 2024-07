Sanremo 2024 lo scandalo del Televoto | milioni di voti mai contati perché il sistema era saturo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Al Festival di, oltre 6,5dinon sono stati registrati. Un’analisi condotta da Tim su richiesta di AgCom ha rivelato che ildi conteggio delè arrivato a saturazione durante la finale. Non è riuscito a contare tutti iinviati dagli utenti.Leggi anche: Agcom sanziona la Rai per le scarpe di John Travolta a: multa salatissima Il problema è emerso il 10 febbraio, verso le 22:00. La mole diha superato le aspettative, causando il blocco del. Idovevano essere confermati da un sms, ma in molti casi non è arrivato. Il, parte del complessoper decidere il vincitore del Festival, pesa solo in parte sulla scelta finale. Loall’ultima serata del Festival Secondo AgCom, durante l’ultima serata del Festival, 1,8di sms sono stati conteggiati.