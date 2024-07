Sanità via libera dalla Camera al decreto sulle liste d’attesa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio 2024 – “Ilè legge: diamo risposte concrete ai cittadini e maggiore efficienza al servizio sanitario nazionale“. È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo l’approvazione alladella conversione in legge del. “Dopo anni di inerzia, questo Governo interviene in maniera strutturale con misure che affrontano tutti i fattori che hanno contribuito a un aumento intollerabile delle. La nostra priorità – aggiunge il Ministro – è tutelare il diritto alla salute degli italiani e lo facciamo attraverso un nuovo sistema di monitoraggio finalmente efficace e strumenti di controllo che vedono in prima linea le Regioni e il Ministero della Salute con un Organismo che potrà attivare poteri sostitutivi, in caso di inadempienza.