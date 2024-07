Salute e sano peso corporeo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 25 luglio 2024) Chi corre in montagna non arriva in cima. Si ferma prima. Così nella vita e nella: porsi un obbiettivo e raggiungerlo con passo lento-graduale-ma continuo. Ladipende dalla nostra volontà, dalla nostra conoscenza. Non delegare solo ai medici e ai farmaci ciò che possiamo realizzare con la nostra volontà. Le chiavi dellasono: il 30% genetica (il DNA ricevuto dai genitori), il 20% dal sistema sanitario, diagnostico, farmacologico, il 50% dalla nostra alimentazione, attività, lavoro, cultura e stile di vita. La malattia può essere il risultato di una scarsa attenzione verso il proprio corpo. Unnarcisismo aiuta ad avere. Non si invecchia tutti nello stesso tempo. Ciascuno segna la sua vita con i suoi atti. Fermarsi guardarsi attorno, acquisire nuove conoscenze, e decidere la qualità del nostro vivere quotidiano.