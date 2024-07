Riassunto | L&T Technology Services ISG e CNBC TV18 lanciano i Digital Engineering Awards

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono aperte le candidature per la 3 a Edizione dei premi all’eccellenza tecnologicae globale BENGALURU, India e DALLAS–(BUSINESS WIRE)–L&TLimited (BSE: 540115, NSE: LTTS), importante società tecnologicae a livello globale, nonché azienda di ricerca e sviluppo, oggi ha annunciato il lancio della terza edizione annuale dei, in associazione con InformationGroup (ISG), una delle principali aziende di ricerca e consulenza tecnologica a livello globale, e con il canale televisivo di notiziari businessin India. Isono riconoscimenti che premiano e celebrano l’eccellenza e l’innovazione ingegneristica in tutto il mondo.