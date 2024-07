Rebecca Ferguson nel cast del film Peaky Blinders

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 25 luglio 2024)è il primo nome di un certo livello ad entrare nelin costruzione di, ilche continuerà la narrazione della famosa serie tv. Ad annunciare l’ingresso neldell’attrice è stato poco fa Deadline, ciononostante la fonte ha tenuto a sottolineare che non ci sono al momento dettagli sul ruolo in questione.è reduce dalla sua partecipazione a “Dune Parte Due” al fianco di Timothée Chalamet, mentre tornerà presto al cinema con “Mission: Impossible 8“,attualmente ancora in fase di produzione. Ilè stato ufficializzato da Netflix all’inizio del mese di giugno. La trama delè al momento tenuta al segreto, ma il creatore della serie tv “Steven Knight” ha riferito che la collocazione temporale riguarderà la Seconda Guerra Mondiale.