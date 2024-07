Parigi 2024 Mattarella alla cena dei Capi di Stato al Louvre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 lug. (askanews) – Dopo la visita al Villaggio Olimpico die l’incontro con gli atleti italiani, il Presidente della Repubblica SergiopartecipadeidiPiramide del, luogo particolarmente simbolico nel cuore dellatale francese. Evento con oltre 500 ospiti e con grandi misure di sicurezza, in unache si prepara a vivere giornate blindate sotto gli occhi di tutto il mondo. Prima dellaanche un incontro voluto dal CIO e da Macron con idi governo per affrontare il tema del rapporto tra lo sport e lo sviluppo sostenibile. Le Olimpiadi, con la platea globale e la partecipazione a livello planetario, rappresentano, nella visione del Comitato presieduto da Thomas Bach, anche una grande opportunità per mettere sotto i riflettori istanze sociali.