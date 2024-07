Parigi 2024 la saltatrice rumena Iusco squalificata per 2 anni per doping

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Quando manca un giorno alla cerimonia inaugurale dic’è una squalifica perper una delle atlete in gara. Si tratta di Florentina Costinain lungo, che è stata fermata per duedal Tribunale Arbitrale dello Sport. Il Tas ha infatti accolto parzialmente l’appello della Wada dopo la positività dell’atleta alla furosemide – diuretico incluso tra le sostanze vietate – in un controllo fuori gara risalente all’aprile del 2023. L’antidella Romania aveva sanzionato lasolo con un rimprovero ma senza squalifica adducendo la motivazione di “nessuna colpa o negligenza significativa”, ma la Wada ha voluto vederci chiaro e presentato ricorso poi accolto dal Tas., laper 2perSportFace.