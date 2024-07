Parigi 2024 Djokovic | Non essere favorito è una motivazione in più aspettative alte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel giorno del sorteggio dei tabelloni del torneo di tennis valido per i Giochi Olimpici di, Novakha parlato in conferenza stampa di Team Serbia direttamente dalla capitale francese, a due giorni dall’esordio contro Ebden sui campi del Roland Garros. Presenti in conferenza anche Tijana Boskovic, stella della nazionale di pallavolo donne, e Nikola Jaksic, colonna portante della squadra di pallanuoto uomini. “Sono molto emozionato. Ritengo che i Giochi Olimpici siano una manifestazione molto importante. Non vedo l’ora di rappresentare il mio paese. Ho grandiper questo torneo. Ho perso in semifinale a a Tokyo e cercherò di migliorare il risultati di tre anni fa. Il calendario del tennis è molto fitto. Ho deciso di giocare Wimbledon nonostante il problema al menisco anche per prepararmi a questo torneo.