Parigi 2024 | cena Presidenti al Louvre presenti assaggiatori

(Di giovedì 25 luglio 2024)accoglie le delegazioni dei capi di stato e di governo, giunti nella capitale francese per assistere alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Il braciere olimpico verrà infatti acceso domani, venerdì 26 luglio, dando così inizio all’attesissima rassegna sportiva. I ‘padroni di casa’ si preparano a dare il benvenuto ai leader politici di tutto il mondo, con unadi gala prevista questa sera sotto la piramide dele organizzata dal Cio e dalla presidenza francese. Sono circa 500 gli invitati, tra cui Sergio Mattarella e ottante capi si stato e di governo, dirigenti di organizzazione internazionali e leader di gruppi sponsor ei Giochi. Non mancheranno il re del Belgio Filippo, la regina Mathilde, i reali spagnoli Filippo VI e Letizia, la principessa Anna – sorella di Carlo d’Inghilterra – e la first lady della Casa Bianca, Jill Biden.