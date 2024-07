Osimhen a Castel di Sangro aspetta il PSG | De Laurentiis ha cambiato una ‘carta’

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024)è partito con la squadra per il ritiro didi, ma cosa sta succedendo? Le ultime sul futuro del nigeriano. Il futuro di Victorresta al centro dell’attenzione. L’attaccante nigeriano è in uscita e il Napoli sta cercando di lavorare per trovare la migliore soluzione possibile. Ad oggi difficile immaginare che un club (Paris Saint Germain su tutti) possa pagare la clausola rescissoria sul contratto del calciatore. Bisognerà mediare ed arrivare ad un punto di incontro. Aurelio Deha assunto questa consapevolezza con il passare del tempo: le scorse ore si sono avute notizie di una possibile fumata nera e definitiva nell’affare con i parigini, ma ad oggi non si può dire i discorsi siano chiude totalmente. Anche perché il giocatore pare abbia un accordo con il club francese e il problema sarebbe rappresentato essenzialmente dalle richieste del Napoli.