Netanyahu prova ad arringare Capitol Hill Ma fa un buco nell’acqua

(Di giovedì 25 luglio 2024) Washington, 25 luglio 2024 – Il “peggiore” discorso al Congresso pronunciato da un leader straniero. Così l’ex speaker della Camera americana Nancy Pelosi commenta l’intervento del premier israeliano Benjamin. “Le famiglie” degli ostaggi “vogliono un cessate il fuoco per riportarli a casa e noi ci auguriamo che il premier spenda il suo tempo a centrare questo obiettivo”, ha detto Pelosi. Nel loro incontro, il presidente americano Joe Biden e il premier israeliano Benjaminparleranno di come chiudere i ‘gap’ finali che bloccano ancora l’accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nella Striscia di Gaza, che è “nella fase di chiusura”: lo ha detto un alto dirigente dell’amministrazione Usa in una call a cui ha partecipato anche l’ANSA.