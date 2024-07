Netanyahu incontra Biden ma riceve un messaggio da Trump | Metti fine alla guerra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Non vedo l’ora di lavorare connei prossimi mesi”. Lo ha detto il premier israeliano Benyaminndo nello studio Ovale Joee ringraziandolo per il suo sostegno a Israele nei suoi 50 anni di carriera politica. “Voglio ringraziarla per i 50 anni di servizio pubblico e per i 50 anni di sostegno allo Stato di Israele, e non vedo l’ora di discutere con lei oggi e di lavorare con lei nei mesi a venire”, ha detto il premier israeliano, che ha in agenda anche un bilaterale distinto con Kamala Harris. L’incontro tra, che non ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, poi allontanati dallo staff della Casa Bianca, ha ricordato di conoscereda 40 anni, mentre il’81enne presidente americano ha sottolineato di aver conosciuto tutti i premier israeliani dai tempi di Golda Meier, secondo quanto riferisce Times of Israel.