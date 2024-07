LIVE Sonego-Cerundolo ATP Umag 2024 in DIRETTA | l’azzurro cerca un’impresa per rinascere

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale dell'ATP 250 ditra Lorenzoe l'argentino Francisco. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ferma in parità dopo il successo del sudamericano agli ottavi di Miami nel 2021, e la risposta del torinese nel primo turno del torneo di Vienna 2023. Il vincente della sfida troverà domani in semifinale uno tra il russo Rublev e l'ungherese Marozsan., ventinovenne piemontese, si presenta al suo primo quarto di finale in stagione dopo aver superato in tre set il giovane croato Poljicak ed in due convincenti parziali il francese Muller.