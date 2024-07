L’inflazione ’si congela’ Con l’arrivo dell’estate i prezzi restano stabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo gli aumenti vertiginosi,nell’estate si congela. Una buona notizia per i Cesenati dato che nel mese di giugnoin provincia di Forlì-Cesena si èzzata e non è cresciuta, rimanendo uguale a quella di maggio. Nel dettaglio, la tendenza risulta crescente nei primi tre mesi dell’anno per poi calare dal mese di aprile. Rispetto ai dati regionali e nazionali,a giugno in provincia di Forlì-Cesena risulta essere più bassa. Questo secondo i dati Istat, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Nel complesso, nel periodo gennaio-giugno 2024, la situazione inflattiva risulta inferiore sia a quella regionale sia a quella nazionale. Nello specifico, nei primi sei mesi scendono idelle comunicazioni e dei beni energetici mentre si registra un aumento negli altri capitoli di spesa.