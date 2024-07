Judo Valdinievole Montecatini da trenta e lode A Rosignano il pieno di podi e medaglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unda 30 e. La società termale, infatti, ha ottenuto un notevole successo al "20° Trofeo Città diMemorial Pelosini", tenutosi nella cittadina labronica. Risultati di indubbio valore per i portacolori montecatinesi. Hanno conquistato il primo gradino delo Alessio Biondi nella categoria chilogrammi 55 juniores, Michele Vitiello tra gli Esordienti A, Brian Toccafondi fra i Bambini fino a kg 21, Haron Keita tra i Bambini fino a kg 23 e Marcello Tonini fra i Bambini fino a kg 26. "Per i risultati ottenuti, ilsi conferma la prima societàistica in– esulta il presidente Marco Spinelli –. Un ringraziamento va, oltre che ai tecnici sociali, a Ernesto Papa per la consulenza atletica, alla massaggiatrice sportiva Elisabetta Tasselli e alla dottoressa Elena Sodini, per la consulenza nutrizionistica".