Il Sol Levante sull’Appennino Tre giorni di cultura giapponese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una scheggia di estremo Oriente in Appennino. Da domani a domenica torna a Castiglione dei Pepoli ’Yama He’, l’evento dedicato alla. Protagonisti della quarta edizione saranno i laboratori: degustazione di sake, scrittura, cerimonia del tè e vestizione di kimono e yukata, origami e molto altro. Non mancheranno i mercatini durante l’intera giornata di sabato e di domenica. Domani pomeriggio al via i laboratori presso la Biblioteca Comunale e Officina 15; si prosegue alle 21 con la serata di apertura dell’evento: "Lo sguardo di Hanuman" un viaggio nella mente dei viaggiatori presso il Teatro Comunale. Sabato 27, dalla mattina, è possibile passeggiare tra i mercatini in Piazza della rimembranza, farsi massaggiare da Airi o partecipare a workshop di cucina.