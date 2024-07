I giovani in fuga da Internet È la disintossicazione digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) C’è un nuovo trend che spopola tra i più, ormai virale sui social: il dopamine detox, una terapia d’urto per disintossicarsi ed evitare i picchi di dopamina prendendosi una pausa da attività come l’uso dei social media, i giochi, lo shopping online. "Il dopamine detox – spiega Giovanni Zanusso – è stato introdotto qualche anno fa da Cameron Sepah, neuroscienziato e psichiatra statunitense, con l’obiettivo di limitare comportamenti di dipendenza o problematici attraverso la terapia cognitivo comportamentale. A trarre in inganno però il termine ’detox’, perché non è possibile disintossicarsi dalla dopamina che è un neurotrasmettitore presente nel sistema nervoso centrale con funzioni che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. È inoltre risaputo che interviene nel circuito della ricompensa".