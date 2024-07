Gli eventi in programma per il weekend | si parte questa sera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tanti gli appuntamenti della stagione estiva nel bel borgo di Montefiore dell’Aso.al Parco De Vecchis alle ore 18 si terrà l’ultimo appuntamento della lettura degli Albi per i bambini da 0 a 10 anni a cura di Cassandra Steca. Domani al Chiostro San Francesco i bambini che hannocipato alle colonie marine offriranno al pubblico, come ogni anno, uno spettacolo musicale interamente realizzato da loro dal titolo "La bellezza dell’estate". Alle ore 21.30 dello stesso giorno nel Belvedere De Carolis torna l’evento Le notti del Pelagallo. Sabato al Polo Museale alle ore 21,15 sarà la volta di uno spettacolo per bambini della compagnia Teatroperdavvero di Forlì con lo spettacolo ’I Musicanti di Brema’. Domenica intensata di poesie, racconti brevi e brani museali presso l’isola pedonale al Belvedere De Carolis.