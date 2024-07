Eurostars-3 progetti di ricerca e sviluppo | via alla call da 904 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lapean Partnership on Innovative SMEs/ha aperto fino al 12 settembre 2024 il settimo bando transnazionale di-3, destinato a finanziaredi(R&S) collaborativi a livello internazionale. Il bando mira a sostenereinternazionali che sviluppano prodotti, processi o servizi facilmente commercializzabili, contribuendo al progresso tecnologico ecompetitività globale.-3 è compreso nella nuovapean Partnership for Innovative SMEs di Horizonpe ed è uno strumento di finanziamento che sostiene in particolare le PMI innovative e altri partner di progetto (grandi aziende, università, organizzazioni die altri tipi di organizzazioni) finanziandocollaborativi internazionali per la R&S e l’innovazione.