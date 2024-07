È inutile fare un referendum sull’autonomia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il segretario della Cisl Luigi Sbarra rivendica la posizione contro la raccolta firme di Cgil e Uil, sempre più «partiti» antigoverno, sulla materia regionale. E annuncia: «sul contratto del pubblico impiego non accetteremo i loro diktat». C'è, da un lato, il rifiuto della battaglia ormai spuntata per una legge sul salario minimo o dell’esposizione fortemente «politica» su questioni come l’autonomia regionale differenziata. E c’è, dall’altro, la concretezza dell’impegno per il contratto del pubblico impiego. Il segretario della Cisl Luigi Sbarra tiene ad affermare l’indipendenza di giudizio (e di azione) della propria confederazione rispetto a Cgil e Uil. Segretario, le altre sigle annunciano nuove manifestazioni di protesta e un autunno caldo. Il suo sindacato che posizione assumerà? Non abbiamo mai annunciato mobilitazioni preventive.