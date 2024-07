Crac Maccaferri lo sfogo La Fiom | Assurdo siano riusciti a far crollare un tale impero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Bologna, 25 luglio 2024 – L’amarezza del giorno dopo c’è. Non tanto nel merito della sentenza, che per la-Cgil può essere “giusta o sbagliata”, ma va “sempre rispettata”, quanto piuttosto a livello imprenditoriale e sindacale. L’amarezza dopo l’ultimo parere dei giudici sulc’è, e si sente: la descrive bene Marco Colli, membro della segreteria del sindacato dei metalmeccanici, sfogliando le pagine del Carlino senza trattenere la voglia di commentare la notizia. “Il giudizio è sicuramente negativo – puntualizza Colli –. Non entriamo nel merito delle sentenze, perché ci hanno insegnato a rispettarle, ma come organizzazione sindacale abbiamo sempre giocato questa partita assieme alla Regione, e non possiamo non esprimerci sull’imprenditore.