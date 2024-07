Cortina | una cabina della funivia si sgancia nel vuoto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Momenti di panico, domenica pomeriggio, a bordo«Freccia del Cielo» sulla Tofana di Mezzo, ad’Ampezzo, per una trentina di turisti rimasti sospesi neldopo che latasi violentemente dalla stazione di Ra Valles, ha iniziato a dondolare dando l’impressione di un’imminente caduta nel. Momenti di panico ma per fortuna nessuna conseguenza per i trenta turisti a bordo, per la maggior parte stranieri. Ladell’impianto è stata messa in sicurezza e non ci sono stati feriti. dopo quattro ore il problema è stato risolto e gli escursionisti sono stati riaccompagnati salvi e salvi, anche se molto spaventati, nel piazzale a valle. Il tutto è stato reso ancora più spaventoso dal temporale in arrivo, dal cielo plumbeo, dai lampi che si intravedevano all’orizzonte e dal rumore dei tuoni.