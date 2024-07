Confronto fra la conferenza zonale dei sindaci del Valdarno e la direzione dell’azienda Usl Toscana sud est

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – Oltre tre ore difra ladeidelaretino e laUslsud est per fare il punto della situazione in relazione ai concorsi, alle assunzioni di personale e alle manutenzioni dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia. Dopo gli incontri dei mesi scorsi, rimane alta l’attenzione della, su sollecitazione della presidente Valentina Vadi, riguardo alle problematiche ancora presenti per il presidio ospedaliero dele per le strutture territoriali.