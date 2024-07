Carabinieri arrestano due spacciatori

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Martedì scorso, idella Compagnia di Castellaneta, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, con la finalità di contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel periodo estivo, specialmente tra i più giovani, hanno tratto in arresto due 25enni ginosini, presunti responsabili di detenzione di droghe. I giovani, già noti alle forze di polizia, avevano, presso le proprie abitazioni, sottoposte ad accurate perquisizioni con l'aiuto di un'unità cinofila del Nucleo di Modugno, occultato quasi 250 grammi, tra hascisc e marijuana, nonché materiale vario per il confezionamento, tra cui bilancini di precisione e coltelli per il taglio della sostanza.