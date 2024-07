Ultim’ora Napoli Manna in pole per l’affare e Gasperini gelato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilpuò chiudere un altro colpo del suo calciomercato con il ds Giovanniinposition:Ilha in mente di chiudere altri colpi dopo che sono arrivati Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Antonio Conte può privarsi di diversi elementi dopo il ritiro di Dimaro. Il tecnico ha testato il materiale umano e tecnico a sua disposizione ed è inevitabile fare dei ‘tagli’ in vista della stagione che inizierà tra qualche settimana. Tutti gli occhi sono puntati su Victor Osimhen, ilnon ha ancora ricevuto un’offerta adeguata dal PSG e quindi per adesso la trattativa è in stand by. A Castel di Sangro le cose possono sbloccarsi, è la speranza di Aurelio De Laurentiis che si libererebbe di un ingaggio pesantissimo da 10 milioni di euro l’anno.