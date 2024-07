Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Saranno 206 leai Giochi Olimpici di: 204 Comitati Olimpici Nazionali, ovvero tutti trannee Bielo, il Team Olimpico dei Rifugiati, e gli Atleti Individuali Neutrali, di passaporto russo e bielorusso, invitati dal CIO. La delegazione più numerosa è quella degli Stati Uniti, che precedono anche la Francia padrona di casa, la quale comunque non aveva il posto garantito in tutti gli sport nonostante fosse il Paese ospitante. L’Italia si attesta all’ottavo posto con 380 titolari e 23 riserve, per un totale di 403 atleti. Attraverso le quote universali tutti i Comitati Olimpici Nazionali hanno ricevuto almeno un invito: contano un solo atleta ledi Belize, Liechtenstein, Nauru e Somalia.