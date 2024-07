Torino Siena Parma | le tre università italiane che chiedono di riconoscere lo Stato di Palestina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In questi mesi i Senati accademici di moltehanno approvato documenti in cui si invoca pubblicamente un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Questi appelli sono stati votati anche sull’onda delle proteste degli studenti schierati con il popolo palestinese. Ma negli atenei dici si è spinti un po’ più in là: i Senati accademici di questehanno recentemente avallato tre mozioni in cui si chiede espressamente dilodi. La prima in ordine di tempo è stata. Lo scorso 13 giugno il Senato accademico piemontese ha approvato un documento in cui si legge che l’organismo, presieduto dal rettore Stefano Geuna, “sostiene i diritti del popolo palestinese e, tra questi diritti, quello di avere unoin cui riconoscersi congiuntamente con il diritto all’esistenza in sicurezza di Israele”.