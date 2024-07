Telecamere per sorvegliare il fiume | Così potenziamo il monitoraggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un sistema computerizzato autoalimentato che controlla a distanza in tempo reale volume e flusso d’acqua dei fiumi nel loro argine e nella rete viaria stradale limitrofa, per prevenire ogni tipo di problema sul nascere. Il tutto alimentato a energia solare. È il progetto ‘River Ranger’, che il Circondario ha presentato nei mesi scorsi alla Regione. E da Bologna è arrivato un contributo di 47mila euro su una spesa totale di 59mila. La polizia locale sta facendo realizzare il progetto in questi giorni. L’obiettivo è, infatti, quello di attivare soluzioni innovative per la messa in sicurezza del territorio e dei cittadini, tenuta in particolare conto la situazione idrica delle aree interessate e di quanto accaduto a maggio 2023.