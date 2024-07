Sinner si ritira dalle Olimpiadi di Parigi | Ho una tonsillite

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Jannikha annunciato quest'oggi di essersitodi, a causa di una. "Sono estremamente triste e deluso. Partecipare ai Giochi olimpici era uno degli obiettivi principali per questa stagione", ha scritto il numero uno al mondo sui suoi canali social. "Non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento. Tuttavia, dopo aver visto i miei medici martedì e aver aspettato un un giorno in più per vedere se le mie condizioni sarebbero migliorate, ho dovuto arrendermi", ha proseguito. "Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettievi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo", ha puntualizzato il tennista altoatesino.