Salerno Danza Festival | 26 e 27 luglio a Palazzo Ricci di Ascea

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAncora quattro appuntamenti in due giorni per, edizione 2024 dell’evento in programma fino al 31, ideata dal CDTM – Circuito Campano della, realizzata con il riconoscimento del MiC e il sostegno di Regione Campania. Adi, venerdì 26, si succedono la Compagnia udinese Arearea, 30 anni continuativi di storia nella produzione di creazioni originali dicontemporanea, in “Fioriture” e la Compagnia vicentina Naturalis Labor in “Tempus fugit”. Prima un vaso, un uomo, una donna. Fiorire e sfiorire. Con i piedi nella terra di un piccolo giardino condiviso, i due appassiscono solitari e, a tratti, si ritrovano are insieme. Coreografia e: Irene Ferrara, Marco Pericoli, musiche di Marin Marais. Poi un luogo non luogo, uno spazio definito in un tempo che scorre e sembra non finire mai.