Ravenna un’infornata di giovani talenti Attesa per l’ufficializzazione dell’ala Guida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Indeldi Michele, ala sinistra e ‘seconda punta’, classe 98, dalla Nocerina, ilha annunciato ieri i 6 under che dovranno assolvere agli obblighi delle ‘quote’ 2004, 2005 e 2006. A completamento del reparto dei portieri è approdato in giallorosso Matteo Galassi, classe 2005, cresciuto nel vivaio del Cesena, prima di disputare una stagione, la scorsa, da titolare con la maglia dell’Adriese. Al suo attivo 33 presenze ed 11 ‘clean sheet’ nel primo campionato giocato tra i ‘grandi’, per un estremo difensore considerato di ottima prospettiva. In prestito dal Genoa è arrivato l’esterno destro classe 2006 Nicolò Sancinito che, dopo avere seguito la trafila nel settorele del grifone, si appresta ad affrontare la prima stagione ‘seniores’.