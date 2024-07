Pattinaggio artistico a rotelle | Meloni oro nell’inline agli Europei 2024! Argento per Kuk

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arrivano le prime mede da Fafe, località del Portogallo che sta ospitando in questi giorni i Campionatidi. Con la prima specialità andata in archivio, quella dell’inline, la Nazionale azzurra ha portato a casa sei mede complessive tra le categorie giovanili, Junior e Senior, segmento quest’ultimo caratterizzato dal successo un volata di Francesco. L’azzurro, terzo di un’incollatura dopo lo short, è riuscito a risalire la china rendendosi artefice del libero con il riscontro tecnico più alto del lotto, maturato dall’esecuzione di due doppi axel (chiamati sottoruotati), di un triplo salchow (half rotate) e di altri sei salti da due giri di rotazione che, sommate alle due trottole combinate, gli hanno permesso di raggiungere 61.02 (31.42, 30.60) per 95.