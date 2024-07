Olimpiadi 2024 caso Dujardin Parla il denunciante che ha diffuso il video | L’ho fatto per salvare il dressage

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “il“. Sembrerebbe essere questa la motivazione che ha portato ila diffondere ilritraente la stella dell’equitazione Charlottementre maltratta il suo cavallo durante una sessione di allenamento. Un contenuto increscioso che ha portato alla sospensione provvisoria con effetto immediato da parte della britannica che, in virtù di quanto successo, non prenderà parte a Parigidopo aver conquistato due ori consecutivi nelindividuale a Londra 2016 e Rio 2016 oltre che il bronzo a Tokyo 2020 (a cui si aggiungono altre due medaglie a squadre) Il, girato diversi anni fa, è stato inviato alla FEI da Stepham Wensing, avvocato che difende la posizione dell’informatore. Il legale è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni della BBC per spiegare le ragioni del suo assistito: “Non è divertente rovinare una carriera.