Multa di 206mila euro alla Rai per le scarpe indossate da John Travolta a Sanremo Per l’Agcom fu pubblicità occulta episodio di estrema gravità

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’ospitata diall’ultima edizione del Festival di, ricordata soprattutto per la performance del Ballo del qua qua con Amadeus e Fiorello, costa caraRai. La Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità ha approvato una sanzione di206.580all’azienda del servizio pubblico per. Esattamente per violazione delle disposizioni relativecorretta segnalazione dei messaggi pubblicitari. Oltre all’esibizione fuori dal teatro, a destare attenzione e polemiche erano state infattilebianchestar americana, prodotte dal marchio U-Power, di cui lo stessoè testimonial. Ora in una notaspiega che “la violazione accertata riguarda ladi un noto marchio dinel corso dell’esibizione diinsieme ad Amadeus, conduttore del Festival”.