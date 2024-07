Miss Rocchetta bellezza Puglia sarà eletta sabato a Bisceglie Seconda finale regionale del concorso

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso daItalia: Ladelle ragazze provenienti da tutta la regione e per scenografia ladel Mar Adriatico.27 luglio, alle ore 20.30, la città di, Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo, ospiterà ladidel tour pugliese diItalia. L’organizzazione è firmata Carmen Martorana Eventi, esclusivista interdiItalia pere Basilicata, in collaborazione con Ufficio Moda Italia e con il patrocinio del Comune di. Location dell’eventoil Teatro del Mediterraneo, scavato nel declivio della costa nord barese come un moderno teatro greco e affacciato a nord-ovest verso i tramonti sull’orizzonte e sul Gargano.