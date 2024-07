L’Inter oggi riaccoglie cinque big! Tutto il programma dei rientri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Prosegue l’avvicinamento delper avere di nuovo la rosa al completo.è atteso un folto rientro ad Appiano Gentile, con bengiocatori in più rispetto a quelli avuti sinora. GLI AUMENTI – Giorno undici di allenamenti ad Appiano Gentile per. La squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata sabato 13 e si è sempre tenuta una seduta al giorno tranne domenica scorsa, quando il tecnico ha concesso un minimo riposo. Come visto nell’amichevole vinta 2-1 contro la Pergolettese lunedì, non ci sono certo ancora tutti i giocatori che si vedranno all’opera dal 17 agosto, quandofarà sul serio con la prima giornata di Serie A contro il Genoa. Ma già, mercoledì 24 luglio, un po’ della nuova squadra prenderà forma con il rientro in gruppo di bengiocatori.