In estate più problemi La città è deserta

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’Ottica Firenze, ubicata in nell’omonima via al civico 6/g, apre le proprie porte ai cittadini che hanno necessità di sostegno aderendo all’iniziativa di Confcommercio Ascom: Enrico Franchi, giovane che lavora nell’attività di famiglia, espone le motivazioni che l’hanno spinto a prenderne parte. Franchi, anche lei e la sua famiglia, come tanti commercianti bolognesi, avete deciso di aprire le porte del negozio. "Un’iniziativa utile, penso che dovrebbe essere normale aiutare chi si trova in difficoltà, quindi quando ci è stato proposto il progetto abbiamo subito accettato, anche perché mi è già capitato di aver dato sostegno a qualche cittadino che ne aveva bisogno".