Il Miliardo omaggio di Topolino a Marco Polo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sul numero3583 sbarca una nuova, straordinaria avventura dedicata al grande esploratore veneziano Pronti a partire, che l’avventura abbia inizio! In occasione del 700esimo anniversario della scomparsa dicelebra lo storico viaggiatore e mercante veneziano con un’imperdibile storia in due parti, Il. Liberamente ispirata a Il milione – resoconto dei viaggi asiatici del grande esploratore – l’avventura scritta daNucci e disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano sbarca sulle pagine di3583 (in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 24 luglio), accompagnata da un’imperdibile cover firmata da Paolo Mottura.