Fedez su Sfera Salvini e la ragazza che gli piace e non lo considera

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A quanto pare il Rosso è il nuovo Luis Sal (che era il nuovo Fabio Rovazzi),infatti da quando è uscito dalla bolla fatata della Ferragni ha iniziato a fare diverse live con il giovane streamer. Ogni volta che Federico fa una diretta con il 22enne si lascia andare e in maniera molto naturale fa rivelazioni che poi puntualmente finiscono ovunque (come dimenticare il post correlato di video del Ministro Matteo). fan e media sono più che felici delle live di, un po’ meno la sua assistente e il suo ufficio stampa Nell’ultima diretta dalla sua villa in Sardegna, il cantante di Si Scrive Schiavitù Si Legge Libertà è tornato a lanciare shade, ma ha anche parlato di un suo possibile comeback sanremese e dei rapporti (assenti) conEbbasta.