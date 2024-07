F1 Alpine a Spa con una livrea dedicata ai supereroi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il team di F1ha svelato unaspeciale che le sue vetture A524 sfoggeranno questo fine settimana al Gran Premio del Belgio, in scena sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps ispirata al film Wolverine & Deadpoolha svelato unaspeciale che le sue vetture A524 sfoggeranno questo fine settimana al Gran Premio del Belgio, in scena sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Ispirata al film “Wolverine & Deadpool” uscito nelle sale cinematografiche proprio oggi, laabbandona il classico bluper un inedito abbinamento di rosso e nero. Il muso e i profili dell’ala anteriore saranno completamente rossi, mentre il main plane rimarrà nero. Pennellate di rosso, che sembrano quasi graffiate, compaiono sul cofano motore, sulle pance e sulla zona coca-cola, il tutto intervallato dal nero-carbonio per alleggerire la vettura.