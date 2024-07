Duran Duran il racconto del secondo live al Lucca Summer Festival 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ildella seconda data aldei, venti canzoni in scaletta, grande energia e scenografie mozzafiato come valore aggiunto Dopo il sold out di domenica 21, ihanno fatto il bis al. Una Piazza Napoleone gremita ha accolto l’iconica band che ha scelto la kermesse toscana per le uniche date italiane del loro tour europeo. Due ore di concerto con il gruppo in grande spolvero sul palco e il pubblico che ha apprezzato molto l’energia trasmessa, con arrangiamenti rock e con quel sound anni ’80 che è recentemente tornato molto di moda. In scaletta i successi più amati, da Wild Boys a Ordinary World, con un invito a combattere per la pace da parte del frontman Simon Le Bon. Proposti anche brani più recenti, tratti dall’ultimo album, tra cui Invisible.